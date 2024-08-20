Tekirdağ'da CHP'li meclis üyesini tabancayla ağır yaralayan şüpheli tutuklandı
TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesi Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler'i (31), tartışma sırasında yüzünden tabanca ile ağır yaralayan R.
TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesi Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler’i (31), tartışma sırasında yüzünden tabanca ile ağır yaralayan R.K. (16), tutuklandı.
Süleymanpaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, önceki gece ilçenin Gaziköy Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda aracına akaryakıt almak için durduğunda, yanına taksi ile 3 kişi geldi. Grupla Ekiciler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada şüphelilerden biri, üzerindeki tabancayı çıkarıp Mustafa Can Ekiciler'e ateş açtı. Yüzüne aldığı kurşunla ağır yaralanan Ekiciler, kanlar için yere yığıldı, şüpheliler ise geldikleri taksi ile kaçtı. Mustafa Can Ekiciler, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Ekiciler'in, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden olayda tabanca kullandığı belirlenen R.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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