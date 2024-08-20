Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı

Veliköy Mahallesi Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanın gökyüzünü kapladığı yangında, tesisten zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında zarar gören tesiste, soğutma çalışmaları sürüyor.

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