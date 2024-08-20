Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tekirdağ Haberleri

        Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 13:15 Güncelleme: 20.08.2024 - 13:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde plastik geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi kontrol altına alındı.

        Veliköy Mahallesi Yalıboyu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren plastik geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanın gökyüzünü kapladığı yangında, tesisten zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Yangında zarar gören tesiste, soğutma çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Vaniköy'deki villa inşaatına inceleme
        Küçük çocuk anaokulu bahçesinde unutuldu iddiası!
        Küçük çocuk anaokulu bahçesinde unutuldu iddiası!
        ABD uçak gemisi Orta Doğu'ya ulaştı
        ABD uçak gemisi Orta Doğu'ya ulaştı
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        Beşiktaş, Lugano ile karşılaşacak
        AB'den Türkiye'ye davet
        AB'den Türkiye'ye davet
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        "Taklitte dünyada bir numarayız"
        Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiasına yanıt
        Ankara'da maymun çiçeği karantinası iddiasına yanıt
        'Ajan' açıklaması
        'Ajan' açıklaması
        Kayıp milyarderin cansız bedeni bulundu
        Kayıp milyarderin cansız bedeni bulundu
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        Biri kız diğeri erkek... Çocuk mumyaları ilk günkü gibi!
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        İstanbul'da gasp dehşeti: Yumruklu, tekmeli ve sopalı saldırı
        Kilo vermeyi engelleyen 5 besin!
        Kilo vermeyi engelleyen 5 besin!
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Mobil hatta skandal güvenlik açığı
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Young Boys - Galatasaray maçı yazar yorumları
        Emniyet şeridinde lastik değiştirirken TIR çarptı! 3 can kaybı var
        Emniyet şeridinde lastik değiştirirken TIR çarptı! 3 can kaybı var
        Fethiye Kalesi'nde bulundu!
        Fethiye Kalesi'nde bulundu!
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        Reha Muhtar'ın oğlundan açıklama
        "Eylülde yüzde 50’nin altında enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz"
        "Eylülde yüzde 50’nin altında enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz"
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Çeşme-Bodrum dertli, Antalya'da yüzler gülüyor
        Döviz mevduatları neden artıyor?
        Döviz mevduatları neden artıyor?

        Benzer Haberler

        Tekirdağ'da yeni eğitim-öğretim yılı öncesi, kırtasiyelerde 'fiyat' denetim...
        Tekirdağ'da yeni eğitim-öğretim yılı öncesi, kırtasiyelerde 'fiyat' denetim...
        Tekirdağ'da kırtasiye ve zincir marketlerde denetim
        Tekirdağ'da kırtasiye ve zincir marketlerde denetim
        Tekirdağ'da jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor
        Tekirdağ'da jandarma ekipleri KADES uygulamasını tanıtıyor
        Tekirdağ NKÜ'de resim kursu devam ediyor
        Tekirdağ NKÜ'de resim kursu devam ediyor
        At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar
        At arabasıyla gelip lokantadaki etleri çaldılar
        Tekirdağ'da restorandan et çalan 2 şüpheli güvenlik kamerasında
        Tekirdağ'da restorandan et çalan 2 şüpheli güvenlik kamerasında