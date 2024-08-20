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        Dilan Polat, cezaevindeki eşi Engin Polat'ı ziyaret etti

        'KARA para aklama ve vergi kaçırma' suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanıp, 9,5 ay sonra tahliye olan Dilan Polat, bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cezaevinde tutuklu bulunan eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 14:33 Güncelleme: 20.08.2024 - 14:35
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        Dilan Polat, cezaevindeki eşi Engin Polat'ı ziyaret etti
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        'KARA para aklama ve vergi kaçırma' suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanıp, 9,5 ay sonra tahliye olan Dilan Polat, bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cezaevinde tutuklu bulunan eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat'ı ziyaret etti.

        'Kara para aklama ve vergi kaçırma' suçlarından hakkındaki soruşturma nedeniyle tutuklanan Dilan Polat, dün avukatlarının yaptığı başvurunun ardından 9,5 ay sonra tahliye edildi. Cezaevinden çıkan Polat, bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti. İstanbul'dan beraberinde 2 çocuğu ve kardeşi Sıla Doğu ile gelen Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kayınpederi Sezgin Polat ile cezaevinde yaklaşık 1’er saat görüştü.

        Dilan Polat, cezaevi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakırken, kız kardeşi Sıla Doğu ise "Tabii ki çok mutluyuz. İlk kez bugün birbirlerini gördüler. Çok mutlu oldular" dedi. Gazetecilerin "Avukatınız görüşmeye geldi mi?" sorusu üzerine, "Evet geldi. Teşekkür ederiz" diyen Sıla Doğu, 'Engin'in durumu nasıl?' sorusuna ise "Engin'in durumu hiç iyi değil" yanıtını verdi.

        Dilan Polat’ın bindiği araçta ağladığı görüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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