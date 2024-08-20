Dilan Polat, cezaevindeki eşi Engin Polat'ı ziyaret etti

'KARA para aklama ve vergi kaçırma' suçlarından hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanıp, 9,5 ay sonra tahliye olan Dilan Polat, bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cezaevinde tutuklu bulunan eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat'ı ziyaret etti.

'Kara para aklama ve vergi kaçırma' suçlarından hakkındaki soruşturma nedeniyle tutuklanan Dilan Polat, dün avukatlarının yaptığı başvurunun ardından 9,5 ay sonra tahliye edildi. Cezaevinden çıkan Polat, bugün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eşi Engin Polat'ı ziyaret etti. İstanbul'dan beraberinde 2 çocuğu ve kardeşi Sıla Doğu ile gelen Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kayınpederi Sezgin Polat ile cezaevinde yaklaşık 1’er saat görüştü.