Husumetlisini evinde pencereden pompalı tüfekle ateş edip öldüren şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde husumetli Fırat Irmak'ı (35), tek katlı evde arkadaşlarıyla otururken pencereden pompalı tüfekle ateş edip öldüren Sercan Demirdöven (36), tutuklandı.

Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Kümeevler mevkisinde pazar gecesi Fırat Irmak, tek katlı evinde arkadaşları İbrahim K. ve Okay A. ile otururken, pencereden yaklaşan kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Irmak yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşları ise yara almadan kurtuldu.

Cinayetin ardından Sercan Demirdöven, saklandığı evden polisi arayarak teslim oldu. Gözaltına alınan Demirdöven, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Demirdöven'in ifadesinde, Fırat Irmak ile aralarında husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.