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        Evde koltukların altında uyuşturucu ele geçirildi; 1 tutuklama

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir evde yapılan aramada koltukların altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 13:12 Güncelleme: 21.08.2024 - 13:15
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        Evde koltukların altında uyuşturucu ele geçirildi; 1 tutuklama
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir evde yapılan aramada koltukların altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı.

        Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, koltukların altına gizlenmiş 1 kilo 600 gram sentetik kannabinoid, 45 gram kannabinoid üretiminde kullanılan kimyasal sıvı, hassas terazi, şasi ve motor numarası kazınmış motosiklet ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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