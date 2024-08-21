Evde koltukların altında uyuşturucu ele geçirildi; 1 tutuklama

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, koltukların altına gizlenmiş 1 kilo 600 gram sentetik kannabinoid, 45 gram kannabinoid üretiminde kullanılan kimyasal sıvı, hassas terazi, şasi ve motor numarası kazınmış motosiklet ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bir evde yapılan aramada koltukların altına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı.

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