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        GSM direğinde akıma kapılan elektrikçi öldü

        TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir GSM şirketinin direğinde bakım yapan elektrikçi Tarık Baş (43), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 14:36 Güncelleme: 21.08.2024 - 14:40
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        GSM direğinde akıma kapılan elektrikçi öldü
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        TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir GSM şirketinin direğinde bakım yapan elektrikçi Tarık Baş (43), akıma kapılarak hayatını kaybetti.

        Olay, Malkara'nın Yenice Mahallesi'nde bulunan GSM şirketine ait direkte meydana geldi. Elektrikçilik yapan Tarık Baş, bu sabah saatlerinde bakım ve onarım yapmak için direğe çıktı. Baş, bu sırada akıma kapılıp düşerek hayatını kaybetti. Bölgede hayvan otlatan bir çoban, yerde hareketsiz yatan Tarık Baş’ı görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baş'ın cansız bedeni Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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