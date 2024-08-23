Atatürk'ün Tekirdağ'ı ziyareti ve Harf İnkılabı'nın 96'ncı yılı kutlandı

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün, Tekirdağ'ı ziyareti ve Harf İnkılabı'nın uygulanışının 96'ncı yıl dönümü törenle kutlandı.

Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, Tekirdağ'a gelişi ve Harf İnkılabı’nın uygulanmasının 96'ncı yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı. Süleymanpaşa ilçesi sahil dolgu alanında bulunan 50'nci Yıl Harf İnkılabı Anıtı önünde düzenlenen çelenk törenine Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Çiğdem Koncagül, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile protokol üyeleri katıldı.

İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Tekirdağ'ın ‘3 Kemal'ler diyarı olarak anıldığını belirterek, "Bunların en önemlisi Mustafa Kemal Atatürk'tür. 1915 yılında içinde 57'nci Alay’ı da bulunduran 19'uncu Fırka’nın kuruluşu için önce Tekirdağ'a gelmiştir. Burada Tekirdağ halkının sosyal yapısını, ekonomik yapısını güzel bir şekilde gözlemlemiştir ve yıllar sonra Cumhuriyet kurulduktan sonra Harf İnkılabı kanunu çıkmadan önce tam da bugün 23 Ağustos günü, 96 yıl önce Tekirdağ'ımıza teşrif etmişlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tekirdağ'a teşrif etmesi tesadüf değildir. 1915 yılında edindiği tecrübelerle Tekirdağ'ı benimsemiştir ve Tekirdağ'ın aydınlık yüzünü, modern insanlarını o zamandan keşfetmiştir. Doğal olarak da bu çalışmayı ilk olarak Tekirdağ'da başlatmıştır" dedi.