Bakan Bolat: Bu yıl ilk 6 ayda 800 milyar TL gümrük vergisi topladık

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin vergi gelirlerinin yüzde 28'ini gümrük idarelerinin topladığını belirterek, “Bu yıl ilk 6 ayda 800 milyar Türk Lirası gümrük vergileri topladık ve Maliye Bakanlığımıza devrettik” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Gümrük Müdürlüğü hizmet binasının açılış törenine katıldı. AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Çiğdem Koncagül, Vali Recep Soytürk, oda başkanları ve sanayicilerin katıldığı açılışta konuşan Bakan Bolat, Türkiye'de bulunan 170 gümrük müdürlüğüne ilave olarak Marmaraereğlisi Müdürlüğü’nün katılmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Gümrüklerin iktisadi sınırlar olduğunu belirten Bolat, "Malum ülkemiz büyüyor, gelişiyor. Milli gelirimiz 1 trilyon 158 milyar dolara yükseldi. Kişi başına milli gelirimiz de inşallah bu yıl 14 bin doları geçecek. Dış ticaretimiz artıyor, ihracatımızda temmuz itibarıyla 261,5 milyar dolarlık mal ihracatı ve 106,5 milyar dolarlık hizmetler ihracatına ulaştık. İthalatla beraber toplam dış ticaretimiz geçen yıl sonu itibarıyla 620 milyar dolardı. İşte bu 620 milyar dolarlık mal akışının ihracat ve ithalat olarak geçtiği yerler gümrüklerimiz. Gümrüklerden sorumlu bakanlık olan Ticaret Bakanlığı olarak biz bütün gücümüzle Türkiye'nin ticaretinin artması ve ekonominin gelişmesi ve refahın artması için var gücümüzle çalışıyoruz. Diğer bütün bakanlarımızın ve tabii hükümetimizin başında olan saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gece gündüz büyük bir mücadele sergiliyoruz. Diğer ülkeler de benzeri çabaların içinde. Dolayısıyla çok yoğun ve acımasız bir rekabet var. Burada öne çıkmanın, üstün olmanın yolu daha iyi olmak, daha başarılı olmak, daha güçlü olmak ve daha iyi hizmet ve mal üretmekten geçiyor. Tekirdağ önemli bir vilayetimiz. Sayın valimin de konuşmasında ifade ettiği gibi zengin tarımıyla son 30 yıla damgasını vuran güçlü sanayisiyle ve başta turizm, ticaret ve hizmetler olmak üzere güçlü hizmet sektörleriyle Türkiye'nin önde gelen ekonomik güçlerinden birisi" ifadelerini kullandı.

"TEKİRDAĞ EN FAZLA İHRACAT YAPAN İLİMİZ' Bakan Bolat, Tekirdağ'ın dış ticaret ihracatını en fazla yapan ilk 5 il arasında bulunduğunu söyleyerek, "Dış ticarete baktığımızda Tekirdağ ihracatta 12,7 milyar dolarlık yıllık ihracatı ile Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5'inci vilayeti, yürekten tebrik ediyoruz. İthalatta da 7,2 milyar dolarlık ithalatı var. Yani toplamda 20 milyar dolarlık bir dış ticaretin döndüğü güzide bir vilayetimiz. İnşallah daha yukarılara çıkmaktan nasip oluruz. Bu vesileyle Marmaraereğlisi’nde bir gümrük müdürlüğü kurulması acil bir ihtiyaçtı. Değerli milletvekillerimiz bu konuda bizlere müracaat ettiler. Ticaret Bakanlığımız geçen yıl bu kararı aldı ve uygulamaya geçtik. Böylece Marmaraereğlisi ve civarında ihracat ve ithalat işlemleri yapanların yaklaşık 45-50 kilometre ötede Tekirdağ merkeze gitmesine gerek kalmadı. Hem Tekirdağ'ı biraz rahatlatmış olduk hem de bu tarafı harekete geçirmiş olduk. Demir çelik tesisi ve diğer sanayi kuruluşları, limanıyla, doğal gazın Türkiye'de önemli bir üssü olması konumuyla Marmaraereğlisi hem turizmde, tarımda olduğu kadar hizmetlerde de Tekirdağ'ın önde gelen ilçelerinden biri konumuna yükseldi. Bizim gümrük müdürlüğümüz de inşallah işleri hızlandıracak, kolaylaştıracak. Bu şekilde Tekirdağ ve Marmaraereğlisi'ne hizmet etmiş olacağız" diye konuştu.

'VERGİ GELİRLERİNİN YÜZDE 28'İNİ GÜMRÜK İDARELERİMİZ TOPLUYOR' Gümrüklerin ülkenin maliyesi açısından çok önemli olduğunun altını çizen Bolat, "Türkiye'nin vergi gelirlerinin yüzde 28'ini bizim gümrük idarelerimiz topluyor hem de nakit topluyor. Ertesi güne varmadan otomatik olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderiyoruz. Bu yıl ilk 6 ayda 800 milyar Türk Lirası gümrük vergileri topladık ve Maliye Bakanlığımıza devrettik. Yani normalde vergiler belli dönemlerde toplanır, tahakkuk olur, tahsilat olur. Bizim gümrük idarelerimiz dakikada bu işi yapıyor. Gümrük tahsilatını yaptıktan sonra hazineye aktarıyor. Bu anlamda da devletimizin eğitim, sağlık, adalet, savunma, emekli ödemeleri, memur ödemeleri, sübvansiyonlar, çiftçilere destekler, bütün devletimizin harcamalarında gümrük idarelerinin çok önemli bir katkısı var" dedi.

'DÜNYADA ÖRNEK GÖSTERİLEN GÜMRÜK YÖNETİMİ VAR' Gümrükler Genel Müdürlüğü bünyesinde 16 bin gümrük çalışanı olduğunu söyleyen Bakan Ömer Bolat, "Türkiye'nin dünyada örnek gösterilen bir gümrük yönetimi var, bunu iftiharla söylüyorum. Yabancı ülkelerden, batılı ülkelerden bazen geliyorlar, görmek istiyorlar. Modern gümrük kapılarımız, gümrük idarelerimiz var. Geçen yaz Edirne Pazarkule'yi 5 yıldızlı bir gümrük idaresi olarak hizmete açtık. İpsala'da ilave bir yatırım hizmeti açtık. Ve Kırklareli, Dereköy Gümrük Kapısı'nda da modernleşme, yenileme çalışmalarını başlattık. Ayrıca geçen yıl bu zamanlar Ardahan'da Türkgözü Gümrük Kapısı'nı modernleştirdik, hizmete açtık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile iş birliği yaparak bu modernleşme çalışmalarını yaptık. Kapıkule'miz zaten örnek bir gümrük yönetimine sahip. Hamzabeyli çok gelişti, o da yenilendi, Kapıkule de öyle. Biz geçen yıl ve bu yıl da özellikle gurbetçilerimizin geliş ve gidişlerinde yığılma olmaması açısından kadrolarımızı 3 katı artırdık. İçişleri Bakanlığı kadrolarını 2 katı artırdık. Tabii dönüşlerde bazen komşu ülkelerin, gümrük idarelerinde işler çok hızlı gitmeyince bir miktar yığılma olabiliyor ama 24 saat, 7/24 ve 3 katı personelle gurbetçilerimizi de rahatça yolcu etmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Bolat, Türkiye'nin gümrüklerinden 428 milyon ton malın geçtiğini belirterek, "428 milyon ton değeri 620 milyar dolar ve 7,9 milyon adet gümrük beyannamesi düzenleniyor ihracat ve ithalat toplamında. Türkiye'nin gümrük idareleri 183 milyon yolcuya hizmet veriyor. Ve yaklaşık 12 milyon araç Türkiye'nin gümrüklerinden giriyor veya çıkıyor. Böylesine yoğun bir hizmet görülüyor. Böylesine fedakar canla başla çalışan gümrük çalışanlarımızla, bu yılda ilk 7 ay itibarıyla 95 milyon yolcu ve 6,5 milyon aracın geçişleri başarıyla gerçekleştirildi" dedi.

'KAÇAK VE UYUŞTURUCUYU ENGELLİYORUZ' Bakanlık olarak en önemli görevlerinden birinin de kaçak ve uyuşturucu ürünlerinin engellemek olduğunu ifade eden Bakan Bolat, şunları söyledi: "Diğer taraftan gümrük idaresi olarak bir önemli görevimiz de ülkemize zararlı maddeler uyuşturucu veya yasa dışı kaçak ürünlerin gelmesini engellemek. Bazı gümrük değerlerinden farklı işlemler yapma çabaları veya menşe saptırmaları gibi uygulamalar olduğunda da bunları engellemek. Bunu da arkadaşlarımız, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Genel Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapıyoruz. Ve 7 bin 500 kadar arkadaşımızın görev yaptığı bu müdürlüğümüzde de son bir yılda göreve geldiğimizden sonra, 43 milyar 200 milyon Türk Lirası değerinde kaçak eşya yakalandı. Bunun 18 milyarı maalesef uyuşturucu ürünleriydi ama arkadaşlarımız başarıyla yakaladılar. Ve bunun da ağırlığı yaklaşık 19,5 ton ağırlığındaydı. Gençlerimizin, çocuklarımızın, halkımızın zehirlenmesini engellemiş olduk. Bu yılda ilk 7 ay itibarıyla baktığımızda toplamda 27 milyar 100 milyon liralık kaçak eşya yakalaması gerçekleştirdik. Bunun 14 milyar 200 milyon lirası uyuşturucu ve 13 milyarı da diğer kaçak eşya olmuştur. Modern teknik cihazlarla gümrüklerimizi donattık. Yerli milli bir proje var, mil-tar, X-ray cihazlarımızı kendimiz üretiyoruz. Diğer cihazlarımızı da ülke olarak kendimiz üretiyoruz. Türkiye'nin hem güvenlik ve kontrol cihazları yerli ve milli, hem de bütün gümrüklerimizde bunlardan istifade ediyoruz. Bilgi işlem, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nde de bilgi adını verdiğimiz dijital ve bilgisayarlaşmış sistemlerle en etkin, en hızlı gümrük çalışmasını gerçekleştiriyoruz."

'FİYATLARIN DÜŞMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ' Bakan Ömer Bolat, çiftçilere desteklerini sürdürdüklerini belirterek, "Bu yıl buğday ithalatını biliyorsunuz, dahilde işleme rejimi kapsamında yapılan ithalatı durdurduk, yaptırtmadık. Haziran’ın 21'inden itibaren yapılmadı. Amacımız içeride çiftçilerimizin beklediği fiyatların, gelirlerin elde edilmesi, düşmemesi. Sanayicileri çiftçilerimizden buğday almaya zorladık bu anlamda. Bu da çiftçilerin alın terinin değerini bulması çabasıydı. Aynı şekilde ayçiçeğinde de Trakya Birlik ve vekillerimizle birlikte koordinasyon içindeyiz. Ham yağ üreticileri, sanayiciler de var. Ve mutabakatla orada da sanayicilerin yerli ayçiçeği alması şartıyla ve bunu belgelendirmesi şartıyla ayçiçeği elimizdeki stoklar biteceği zaman onlara ithalat hakkı, gelecek sene başında tanıyacağımızı, kontenjan vereceğimizi ifade ettik. Buradaki gayemizde sanayiciler Trakya'nın Türkiye'nin çiftçilerinden ayçiçeğini değerinde alsınlar. Fiyatların düşmesine asla müsaade etmeyeceğiz diye bu mesajları verdik. Tarım ve Orman Bakanlığı'mız Toprak Mahsulleri Ofisi ile beraber Buğday ve arpada, Trakya Birlik'le, Karadeniz Birlik'le ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte ayçiçeği için de gerekli çalışmaları yaptık. Daima çiftçimizin yanındayız. Onların gelirlerinin artması en büyük her zaman için çabamızdır. Halkımızın da makul fiyatlarda ürün tüketmesini sağlamak da görevimiz. Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bu konuda çok güzel bir koordinasyon ve iş birliği içindeyiz" diye konuştu.