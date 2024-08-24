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        Kamyonetler çarpıştı; 1 ölü

        TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde iki kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücülerden Gürkan Karaman (45) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 12:02 Güncelleme: 24.08.2024 - 12:05
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        Kamyonetler çarpıştı; 1 ölü
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        TEKİRDAĞ’ın Ergene ilçesinde iki kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücülerden Gürkan Karaman (45) hayatını kaybetti.

        Kaza, Ergene’nin Ahi Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Pazarcılık yapan Gürkan Karaman’ın kontrolünü yitirdiği 59 SA 547 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen S.M. yönetimindeki 59 AFT 138 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Karaman, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak Karaman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma ekipleri, diğer araç sürücüsü S.M.’yi gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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