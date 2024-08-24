Kamyonetler çarpıştı; 1 ölü

Jandarma ekipleri, diğer araç sürücüsü S.M.’yi gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, Ergene’nin Ahi Mehmet Mahallesi’nde meydana geldi. Pazarcılık yapan Gürkan Karaman’ın kontrolünü yitirdiği 59 SA 547 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen S.M. yönetimindeki 59 AFT 138 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Karaman, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak Karaman, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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