Eşini döverek öldüren şüpheli, jandarmayı görünce boğazına bıçak dayadı (2)

Tekirdağ'da tartıştığı eşi Elif Dim'i, döverek öldürüp kaçan Hasan Dim’in teslim olmadan önce jandarma ekiplerinin yaptığı ikna çabasının görüntüleri ortaya çıktı. Dim'in önce bıçağı boğazına, ardından da giysilerini yukarı kaldırıp karnına dayadığı görüldü. Gözaltına alınan Hasan Dim, sorgusu için İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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