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        2 kişiyi öldürmekten aranan ve 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 1'i çocuk 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Kadir Kuş (27), saklandığı evde yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 16:17 Güncelleme: 27.08.2024 - 16:20
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        2 kişiyi öldürmekten aranan ve 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 1'i çocuk 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Kadir Kuş (27), saklandığı evde yakalandı.

        Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul ve Sinop'ta 'Kasten öldürme', 'Çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme', 'Silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' suçlarından aranan ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Kadir Kuş'un Dereağzı Mahallesi'nde oturan Rasim A.'nın evinde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen jandarma, Kadir Kuş ile Rasim A.'yı (47) gözaltına aldı. Kuş'un üzerinden sahte kimlik çıktı.

        UYUŞTURUCU VE SİLAH BULUNDU

        Evde ve Kadir Kuş'un otomobilinde yapılan aramada, 71 gram kokain, satışa hazır 24 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 9 mermi, 3 hassas terazi, 4 cep telefonu, 1 susturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 71 bin 380 TL ve uyuşturucu satışında kullanılan 326 şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. Kadir Kuş ile Rasim A., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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