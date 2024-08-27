2 kişiyi öldürmekten aranan ve 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 1'i çocuk 2 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle aranan ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Kadir Kuş (27), saklandığı evde yakalandı.

Marmaraereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul ve Sinop'ta 'Kasten öldürme', 'Çocuğu ya da beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme', 'Silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' suçlarından aranan ve hakkında kesinleşmiş 13 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Kadir Kuş'un Dereağzı Mahallesi'nde oturan Rasim A.'nın evinde saklandığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen jandarma, Kadir Kuş ile Rasim A.'yı (47) gözaltına aldı. Kuş'un üzerinden sahte kimlik çıktı.