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        Tekirdağ'da eşini döverek öldüren şüpheli, adliyede

        TEKİRDAĞ'da tartıştığı eşi Elif Dim'i (38), döverek öldüren Hasan Dim (45), adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 11:34 Güncelleme: 28.08.2024 - 11:40
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        Tekirdağ'da eşini döverek öldüren şüpheli, adliyede
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        TEKİRDAĞ’da tartıştığı eşi Elif Dim’i (38), döverek öldüren Hasan Dim (45), adliyeye sevk edildi.

        Kentte çiğ köfte dükkanı bulunan Hasan Dim, geçen hafta cuma gecesi Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi’ndeki evlerinde 2 çocuğunun annesi eşi Elif Dim ile tartıştı. Evde çocukların olmadığı sırada yaşanan tartışmada Hasan Dim, eşini döverek öldürdü. Evden çıkan Dim, mahallede kahvede oturan 17 yaşındaki oğlunun yanına giderek, “Anneni öldürdüm, eve git bak” dedikten sonra ayrıldı. Eve giden oğlu, annesinin cansız bedenini bulunca durumu polise bildirdi.

        Eşini öldürdükten sonra kaçan Hasan Dim, izini kaybettirdi. Polis ve jandarma ekipleri yakalama çalışmalarını sürdürürken, güvenlik güçlerine Dim’in Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Karacakılavuz Mahallesi’nde görüldüğü ihbarı yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı, iki ayrı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kurarak, Karacakılavuz Mahallesi ve çevresinde çalışma başlattı.

        BIÇAĞI BOGAZINA DAYADI

        JASAT ekipleri, dün sabah saatlerinde Hasan Dim’i Karacakılavuz’da motosikletiyle giderken takibe alıp, durdurdu. Motosikletten inen Dim, yanında taşıdığı bıçağı vücuduna dayayıp, “Gelmeyin kendimi keserim, kendimi öldürürüm” dedi. JASAT ekiplerinin yaklaşık 10 dakika süren ikna çabasıyla Dim, elindeki bıçağı bırakıp teslim oldu.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından polise teslim edilen Hasan Dim, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Zırhlı araçla getirilen Dim için polis güvenlik önlemi aldı. Hasan Dim’in ifadesinde aralarında tartışma yaşandığı ve tartışma sırasında eşini dövdüğünü ve olayın istemeyerek gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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