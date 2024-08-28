Tekirdağ'da eşini döverek öldüren şüpheli, adliyede

Jandarmadaki işlemlerinin ardından polise teslim edilen Hasan Dim, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Zırhlı araçla getirilen Dim için polis güvenlik önlemi aldı. Hasan Dim’in ifadesinde aralarında tartışma yaşandığı ve tartışma sırasında eşini dövdüğünü ve olayın istemeyerek gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.

Eşini öldürdükten sonra kaçan Hasan Dim, izini kaybettirdi. Polis ve jandarma ekipleri yakalama çalışmalarını sürdürürken, güvenlik güçlerine Dim’in Süleymanpaşa ilçesine bağlı kırsal Karacakılavuz Mahallesi’nde görüldüğü ihbarı yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı, iki ayrı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) kurarak, Karacakılavuz Mahallesi ve çevresinde çalışma başlattı.

Kentte çiğ köfte dükkanı bulunan Hasan Dim, geçen hafta cuma gecesi Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi’ndeki evlerinde 2 çocuğunun annesi eşi Elif Dim ile tartıştı. Evde çocukların olmadığı sırada yaşanan tartışmada Hasan Dim, eşini döverek öldürdü. Evden çıkan Dim, mahallede kahvede oturan 17 yaşındaki oğlunun yanına giderek, “Anneni öldürdüm, eve git bak” dedikten sonra ayrıldı. Eve giden oğlu, annesinin cansız bedenini bulunca durumu polise bildirdi.

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