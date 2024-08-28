Tekirdağ'da eşini döverek öldüren şüpheli tutuklandı (2)

Tekirdağ'da tartıştığı eşi Elif Dim’i döverek öldüren Hasan Dim, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklandı. Dim'in ifadesinde tartışmanın kıskançlık yüzünden çıktığını söylediği belirtildi. Dim’in "Eşim cep telefonumda başka bir kadınla yazışmalarımı görünce buna tepki gösterdi, tartışma bu yüzden çıktı. Bu sırada bir tokat attım yere düştü. İsteyerek yapmadım" dediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.