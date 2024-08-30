Kavga ettiği Ali'yi pompalı tüfekle öldürdü

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Yiğit S. (18), kavga ettiği Ali Mardin'i (19) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde yaşayan Yiğit S. ile Ali Mardin, aralarındaki husumet yüzünden kavga etti. Kavga, araya girenler tarafından büyümeden önlendi. Yiğit S., gece saatlerinde kavga ettiği Ali Mardin'i telefonla arayarak buluşup, konuşmak istediğini söyledi. Ali Mardin'in, Kızılpınar Mahallesi'ndeki Kocameşe mesire alanında arkadaşlarıyla oturduğunu söylemesi üzerine Yiğit S., saat 04.00 sıralarında yanına dedesi ve amcasını da alarak otomobille buraya gitti.