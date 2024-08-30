Kavga ettiği Ali'yi pompalı tüfekle öldürdü (2)

AMCASIVE DEDESİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Yiğit S.'nin kavga ettiği Ali Mardin'i pompalı tüfekle öldürdüğü olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Yiğit S. ve Ali Mardin'in olaydan önce Kızılpınar Mahallesi'nde bir bağ evinde arkadaşlarıyla içki içerken aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın ardından bağ evinden ayrılan Yiğit S., amcası Hasan S. ve dedesi Hüseyin S.'yi arayarak yardım istedi. Amcası ve dedesini yanına alan Yiğit S., Kızılpınar Kocameşe mesire alanına geldiğinde Ali Mardin ile arasında yine kavga çıktı. Yiğit S., otomobilden aldığı pompalı tüfekle Mardin'e ateş açıp, amcası ve dedesi ile olay yerinden ayrıldı. Ağır yaralanan Mardin, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.