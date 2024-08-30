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        Kavga ettiği Ali'yi pompalı tüfekle öldürdü (2)

        AMCASIVE DEDESİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Yiğit S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 15:31 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:35
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        Kavga ettiği Ali'yi pompalı tüfekle öldürdü (2)
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        AMCASIVE DEDESİYLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Yiğit S.'nin kavga ettiği Ali Mardin'i pompalı tüfekle öldürdüğü olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Yiğit S. ve Ali Mardin'in olaydan önce Kızılpınar Mahallesi'nde bir bağ evinde arkadaşlarıyla içki içerken aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın ardından bağ evinden ayrılan Yiğit S., amcası Hasan S. ve dedesi Hüseyin S.'yi arayarak yardım istedi. Amcası ve dedesini yanına alan Yiğit S., Kızılpınar Kocameşe mesire alanına geldiğinde Ali Mardin ile arasında yine kavga çıktı. Yiğit S., otomobilden aldığı pompalı tüfekle Mardin'e ateş açıp, amcası ve dedesi ile olay yerinden ayrıldı. Ağır yaralanan Mardin, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Jandarmanın yakalayarak gözaltına aldığı Yiğit S., amcası Hasan S. ve dedesi Hüseyin S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ali Mardin’in cenazesi ise Kızıltepe Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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