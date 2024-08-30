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        Kavga ettiği Ali'yi pompalı tüfekle öldürdü (3)

        3ŞÜPHELİ TUTUKLANDITekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kavga ettiği Ali Mardin'i pompalı tüfekle öldüren Yiğit Saygın, otomobilde bulunan amcası Hasan Saygın ve dedesi Hüseyin Saygın ile birlikte sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 22:11 Güncelleme: 30.08.2024 - 22:11
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        Kavga ettiği Ali'yi pompalı tüfekle öldürdü (3)
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        3ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kavga ettiği Ali Mardin’i pompalı tüfekle öldüren Yiğit Saygın, otomobilde bulunan amcası Hasan Saygın ve dedesi Hüseyin Saygın ile birlikte sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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