Tekirdağ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, saat 01.30 sıralarında, Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'ndeki çevre yolunda meydana geldi. Aytuğ Recep Şengün, kullandığı 59 AJF 761 plakalı motosikletle girdiği ters istikamette, karşıdan gelen Mehmet Ü. yönetimindeki 59 YJ 454 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Aytuğ Recep Şengün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil sürücüsü Mehmet Ü., gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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