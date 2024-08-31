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        Tekirdağlı balıkçılar, havai fişek gösterileriyle denize açıldı

         TEKİRDAĞ'da,yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçılar, havai fişek gösterileri ve dualarla denize açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 23:15 Güncelleme: 31.08.2024 - 23:20
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        Tekirdağlı balıkçılar, havai fişek gösterileriyle denize açıldı
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         TEKİRDAĞ’da,yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte balıkçılar, havai fişek gösterileri ve dualarla denize açıldı.

        Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, denizlerde av yasağının bitmesi ve yeni av sezonun başlaması nedeniyle Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi’ndeki limanda tören düzenledi. Hafif yağmurun yağdığı törene katılanlar, plastik sandalyeler ve yağmurlukla korunmaya çalıştı. Katılanlara balık ekmek ikramı yapıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bandosunun gösteri yaptığı etkinlikte, Seda Çakmak ve Gökhan Satılmış Orkestrası konser verdi.

        Konserin ardından yapılan dualarla, balıkçılar havai fişek gösterileri arasında avlanmak üzere Marmara Denizi’ne açıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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