Tekirdağlı balıkçılar, havai fişek gösterileriyle denize açıldı

Konserin ardından yapılan dualarla, balıkçılar havai fişek gösterileri arasında avlanmak üzere Marmara Denizi’ne açıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, denizlerde av yasağının bitmesi ve yeni av sezonun başlaması nedeniyle Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi’ndeki limanda tören düzenledi. Hafif yağmurun yağdığı törene katılanlar, plastik sandalyeler ve yağmurlukla korunmaya çalıştı. Katılanlara balık ekmek ikramı yapıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bandosunun gösteri yaptığı etkinlikte, Seda Çakmak ve Gökhan Satılmış Orkestrası konser verdi.

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