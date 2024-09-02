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        Tekirdağ'da sağanak; yollar göle döndü

        TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde sağanak etkili oldu, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 17:10 Güncelleme: 02.09.2024 - 17:20
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        Tekirdağ'da sağanak; yollar göle döndü
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        TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde sağanak etkili oldu, bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

        İlçede aniden bastıran şiddetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 10 dakika etkili olan yağışta, başta Bülent Ecevit Bulvarı, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi olmak üzere bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı. Suyla kaplanan cadde ve sokaklarda bazı araçlar mahsur kaldı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağmurdan korunmak isteyenler, kapalı alanlara sığındı. Önemli noktalarda görev alan trafik polisleri, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı. Belediye ekipleri, suyla kaplanan cadde ve sokaklarda tahliye çalışması başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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