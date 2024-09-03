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        Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı cezaevinde ziyaret etti

        'KARA para aklama' ve 'Vergi kaçırma' suçlarından hakkında başlatılan soruşturmada tutuklanıp, 9,5 ay sonra tahliye olan Dilan Polat, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cezaevinde tutuklu olan eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 12:52 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:55
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        Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı cezaevinde ziyaret etti
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        'KARA para aklama' ve 'Vergi kaçırma' suçlarından hakkında başlatılan soruşturmada tutuklanıp, 9,5 ay sonra tahliye olan Dilan Polat, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde cezaevinde tutuklu olan eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat'ı ziyaret etti.

        'Kara para aklama' ve 'Vergi kaçırma' suçlarından hakkındaki soruşturma nedeniyle 5 Kasım 2023'te tutuklanan Dilan Polat, avukatlarının başvurusunun ardından 9,5 ay sonra 19 Ağustos'ta tahliye edildi. Cezaevinden çıkan Polat, ertesi gün Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eşi Engin Polat ile kayınpederi Sezgin Polat’ı ziyaret etmişti.

        Dilan Polat, yarın görülecek duruşma öncesinde bugün, Çorlu'daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda, eşi Engin Polat ve kayınpederi Sezgin Polat'a ikinci ziyaretini gerçekleştirdi. Yanında çocukları da olan Dilan Polat'ın önce eşi, ardından da kayınpederi ile birer saat görüştüğü öğrenildi. Ziyaretin ardından cezaevinden ayrılan Dilan Polat, gazetecilerin sorularını ise yanıtsız bıraktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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