Tekirdağ'da, 3 ton tütün, 1 milyon 600 bin makaron ele geçirildi
TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde jandarmanın kiralık depoda yaptığı aramada 3 ton kıyılmış tütün ve 1 milyon 600 bin boş makaron ele geçirildi.
TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde jandarmanın kiralık depoda yaptığı aramada 3 ton kıyılmış tütün ve 1 milyon 600 bin boş makaron ele geçirildi.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkezköy ilçesinde toptan ve perakende tütün ürünleri satışı yapan A.K.'nin Kapaklı ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde kiraladığı depoda kaçak tütün ürünleri bulunduğunu belirledi. Depoda arama yapan jandarma, piyasa sürülmesi yasaklanan birer kiloluk paketlenmiş halde 3 ton kıyılmış tütün ve 1 milyon 600 bin boş makaron ele geçirildi. Piyasa değeri 3 milyon TL olduğu belirtilen ürünlerle ilgili A.K., hakkında yasal işlem başlatıldı.
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