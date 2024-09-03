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        Dövdüğü eşi hastanede 2 ay sonra ölen sanık: Eşimin telefonu incelensin

        TEKİRDAĞ'da eşi Buse Ateş Suna'yı (32) döverek öldürdüğü iddiasıyla hakkında müebbet hapis istemi ile dava açılan Enes Suna (45), "O gece eve gelip, yattım.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 18:25 Güncelleme: 03.09.2024 - 18:30
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        Dövdüğü eşi hastanede 2 ay sonra ölen sanık: Eşimin telefonu incelensin
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        TEKİRDAĞ'da eşi Buse Ateş Suna'yı (32) döverek öldürdüğü iddiasıyla hakkında müebbet hapis istemi ile dava açılan Enes Suna (45), "O gece eve gelip, yattım. Eşim gece telefonla konuşarak evden ayrılmış. Annem evden çıkarken görmüş. Sonra sabah uyandığımda beni 'eşine şiddet uyguladın' diye ifadeye çağırdılar. Eşimin telefonunun incelenmesini istiyorum" dedi. 

        Süleymanpaşa ilçesine bağlı Avşar köyünde şubat ayında Enes Suna, tartıştığı eşi Buse Ateş Suna'yı döverek ağır yaraladı. Buse Ateş Suna, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alınırken, jandarma tarafından gözaltına alınan eşi Enes Suna tutuklandı. Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Enes Suna hakkında Tekirdağ 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Tutuklu sanık yargılanacağı günü beklerken, Buse Ateş Suna 14 Nisan'da Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        EK İDDİANAME HAZIRLANDI

        Buse Ateş Suna'nın ölümü sonrası savcılık, Enes Suna hakkında 'Kasten öldürme' suçundan dava açılması için çalışma başlattı. Bu kapsamda ek iddianame hazırlandı. Ek iddianamede, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle yargılanması istendi. İddianamenin kabulü sonrası Enes Suna, bugün Tekirdağ 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya çıktı. Duruşmaya Enes Suna, Buse Ateş Suna'nın annesi Ayşe, babası Yaşar Ateş ile taraflar avukatları katıldı. 

        TANIKLAR DİNLENDİ

        Duruşmada tanık olarak dinlenen ambulans şoförü S.O., olay yerine gittiğinde Buse Ateş Suna'nın ambulansa kendi imkanları ile bindiğini söyledi. Suna'nın olay gecesi kontrolünü yapan sağlık personeli E.D., "Hastaneye geldiğinde bilinci açıktı" dedi. Çiftin komşuları Y.K. de "Buse, eşiyle sürekli sorunlar yaşadığını ve boşanmak istediğini anlatmıştı" diye konuştu. Baba Yaşar Ateş de bazı tanıkların beyanlarını kabul etmediğini belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

        'BAŞINA NE GELDİĞİNİ BİLMİYORUM'

        Enes Suna ise eşinin telefonunun incelenmesi gerektiğini belirtti. Olay gecesi eve gelip uyuduğunu iddia ederek tartışma yaşanmadığını savunan Suna, "O gece eve gelip, yattım. Eşim gece telefonla konuşarak evden ayrılmış. Annem evden çıkarken görmüş. Sonra sabah uyandığımda beni 'eşine şiddet uyguladın' diye ifadeye çağırdılar. Eşim nereye gitti, başına ne geldiğini bilmiyorum. Eşimin telefonunun incelenmesini istiyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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