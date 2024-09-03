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        Tekirdağ'da 'Bağ Bozumu Şenliği'

        TEKİRDAĞ'da düzenlenen 'Bağ Bozumu Şenliği'nde Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün bağlarında üzüm toplandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 20:30 Güncelleme: 03.09.2024 - 20:35
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        Tekirdağ'da 'Bağ Bozumu Şenliği'
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        TEKİRDAĞ’da düzenlenen 'Bağ Bozumu Şenliği'nde Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nün bağlarında üzüm toplandı.

        Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen 12'nci Bağ Bozumu Şenliği, Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nün etkinlik alanında gerçekleştirildi. Şenliğe, Vali Vekili Kaan Peker, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Yazıcı ile vatandaşlar katıldı. Bahçede kurulan üzüm stantlarında Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen 1459 çeşidin tanıtımı yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Süleymanpaşa Belediyesi halk oyunları ekibi tarafından gösteri düzenlendi.

        Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, bağ bozumu günlerinin çok değerli olduğunu belirterek, "Bağ bozumu günleri biz bağcılar için çok değerli, bunu sadece yöremiz için, ülkemiz için değil, dünyada da çok değerli. Çünkü bugünlerde bir yılın içerisinde verilen emeklerin karşılığının alındığı gün olarak değerlendirilir. Bugünler biz bağcılar çok meşakkatli geçer" dedi.

        'BAĞCILIĞI DAHA İYİ HALE GETİRMELİYİZ'

        Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, bu yıl şenliği 10 güne yaydıklarını ve 3 gününe etkinlik koyduklarını söyledi. Nallar, "Çocukluğumuzda Tekirdağ’da neredeyse Kumbağ sapağına kadar traktörlerle, kamyonlarla üzüm kuyrukları olurdu. Maalesef bağcılık tabii sizlerin emeği ile birazcık gelişmeye başladı ama üreticilerimiz eskisi kadar pek bağcılığa önem vermiyorlar. İnşallah gelecek olan yıllarda bizim de katkılarımızla bölgede tekrardan bağcılığı daha da iyi bir hale getiririz diyorum" dedi.

        'BU KÜLTÜR BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZE KATKI SUNMAKTA'

        Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker ise "Bu kültür, coğrafyamızda insanların kaynaşmasında, kırgınlıkların kalkmasında, birliğin beraberliğin sağlanmasında, yardımlaşmada gerçekten çok önemli katkılar sağlamakta. Bugün burada Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüzün ev sahipliğinde, Süleymanpaşa Belediyesi ile birlikte düzenlenen Bağ Bozumu Şenliği'nde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

        Protokol konuşmalarının ardından Tekirdağ Müftüsü Mustafa Soykök tarafından bereket duası yapılarak, bağ bozumu gerçekleştirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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