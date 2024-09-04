Tekirdağ'da 'Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı'
TEKİRDAĞ'da Almanya Tarım Birliği (DLG) tarafından düzenlenen Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı, kapılarını açtı.
TEKİRDAĞ'da Almanya Tarım Birliği (DLG) tarafından düzenlenen Karaevli Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı, kapılarını açtı.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karaevli Mahallesi’nde 120 bin metrekare alanda düzenlenen Tarım ve Teknoloji Günleri Fuarı’nın açılışına Tekirdağ Vali Yardımcısı Mustafa Güler, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mestan Özcan, Gökhan Diktaş, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Yazıcı, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Emin Benan Utku ile çiftçiler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasın ardından açılış konuşmasını yapan DLG Fuarcılık Genel Müdürü Onur Kiraz, fuarın bu yıl 14'üncüsünü düzenlediklerini söyledi. Kiraz, "Tarım sektörünü bir araya getirmekten sonsuz mutluluk duyuyoruz. Şu anda 102 tane katılımcı firmamız var alan içerisinde. 4 gün boyunca sürecek olan fuarımızda teknoloji ve tarımı buluşturuyoruz. Teknoloji anlamında alan içerisinde pek çok yenilik var. Bunların hepsi bizim kendi üretimimiz, Türk firmalar tarafından üretilen gerek dronlar gerek sensör teknolojileri. Yabancı otları algılayıp sadece ota ilacı veren sistemler, aynı zamanda sensör teknolojilerinden yine çapalama makineleri, elektrikli mibzerler bu alan içerisinde 4 gün boyunca uygulamalı olarak alanın içerisinde sergilenecekler. Gelen çiftçilerimiz de alan içerisinde bunları birebir çalışır halde görebilecekler" dedi.
Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, il genelinde 2 milyon dekara yakın buğday ekimi yapıldığını belirterek, "1 milyon 700 bin dekara yakın ayçiçeği ekimimiz var, ülkemizde önde olan illerdeniz. Tabii hayvancılığımız Avrupa’da olmamız sebebiyle, çiftçilerimizin modern bakış açıları nedeniyle Anadolu’ya göre de önde olan bir hayvancılığımız var. Biz bu buraya her seferinde katılıyoruz ve böyle bir fuarın da ilimizde yapılmasından gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz" diye konuştu.
Kırmızı kurdele kesilerek açılışı yapılan fuar 4 gün boyunca ziyaretçilere açık kalacak. Fuara katılan çiftçilere uygulamalı bilgeler verilecek.
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