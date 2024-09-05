Tekirdağ'da kuyumculara sahte altın satan 2 şüpheli yakalandı
TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kuyumculara sahte altın sattığı belirlenen 2 kişi yakalandı.
TEKİRDAĞ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kuyumculara sahte altın sattığı belirlenen 2 kişi yakalandı.
Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumculara sahte altın satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada 5 kuyumcuya 26 gram sahte altın satıldığı belirlendi. Polis, güvenlik kameralarını inceleyip, yaptığı takiple şüphelilerin M.Y. ve S.K. olduğunu tespit edip yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1 gramlık 118 sahte altın ile 119 bin 392 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. ve S.K.’nin işlemleri sürüyor.
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