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        Tekirdağ'da kuyumculara sahte altın satan 2 şüpheli yakalandı

        TEKİRDAĞ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kuyumculara sahte altın sattığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2024 - 11:10 Güncelleme: 05.09.2024 - 11:15
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        Tekirdağ'da kuyumculara sahte altın satan 2 şüpheli yakalandı
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        TEKİRDAĞ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kuyumculara sahte altın sattığı belirlenen 2 kişi yakalandı.

        Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kuyumculara sahte altın satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada 5 kuyumcuya 26 gram sahte altın satıldığı belirlendi. Polis, güvenlik kameralarını inceleyip, yaptığı takiple şüphelilerin M.Y. ve S.K. olduğunu tespit edip yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 1 gramlık 118 sahte altın ile 119 bin 392 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Y. ve S.K.’nin işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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