Bakan Tunç: Meclis'te uzlaşarak yeni bir anayasa yapmak milletimize borcumuz (2)

BAKANTUNÇ TEKİRDAĞ ADLİYE MAHKEMESİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Buluşmaları programının ardından Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi'nin açılışına katıldı. Açılışta konuşan Bakan Tunç, açılan Bölge Adliye Mahkemesi'yle İstanbul'un iş yükünün de hafifleyeceğini belirterek, "Trakya bölgemiz önemli. Edirne'miz, Kırklareli'miz, Çanakkale'miz, bu illerimiz İstanbul'a gitmek durumunda kalıyordu buranın dosyaları. Artık Tekirdağ'da çözülecek ve İstanbul'un da iş yükü Trakya ayrılarak azalmış olacak. Hem İstanbul'daki Bölge Adliye Mahkemesi'ndeki davaların hızlı bir şekilde görülmesini sağlayacak, oradaki iş yükünü azaltmış olacak bir çalışma oldu. Aynı zamanda burada da özellikle istinaf sürecinin gecikmeksizin uygulanmasını sağlayacak bir sistemi bugün başlatmış oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.