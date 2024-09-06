Eşini cezaevinden almaya gelen Dilan Polat: Karar sürpriz oldu (2)

AVUKATHOROZ: TAHLİYE KARARININ HUKUKA UYGUN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Engin Polat'ın tahliye edilmesinin ardından Dilan Polat, eşini bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan almaya geldi. Polat ve yanındakilerin cezaevi önünde bekleyişlerinin sürdüğü sırada, başsavcılığın Engin Polat'ın tahliyesine itiraz ettiği haberi geldi. Polat çiftinin cezaevi önündeki avukatı Sevinç Horoz, gazetecilere açıklama yaptı. Horoz, "Örgütsel bir faaliyet olmadığı, aileden oluşan bir şirket topluluğu olduğu, yasa dışı bahse ilişkin hiçbir tespit yapılmadığı, gelirlerin tamamının gerçek, fiili ticari satışlardan kaynaklandığı zaten MASAK raporlarıyla tespit edilmiş durumda. Dolayısıyla diğer hususlara ilişkin de somut delillerimizi sunduk dosyaya. Savunmalarımızı yaptık, tüm avukatlar özveriyle çalıştı bu süre içerisinde. İlk duruşmada da tahliye kararımızı aldık" dedi.

Bir gazetecinin, "Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etmiş, diye bir bilgi geldi mi size?" sorusu üzerine Horoz, "Olabilir, bu ceza mahkemelerinde yargılamalarında karşılaştığımız bir durum. Şu anda bir bilgim yok, varsa da tahliye kararının hukuka uygun olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla değerlendirme yargının. İtiraz olursa bugüne kadar yargı süreci nasıl işliyorsa yine aynı şekilde işler. Biz savunmalarımızı yaparız. Dosya içerisinde somut olarak MASAK raporu var. Mali suçlara ilişkin olarak bilirkişi nezdinde en yüksek kurum olan, bu değerlendirmeyi ve tespiti yapacak en yüksek bilirkişi kurumu MASAK'tır zaten. Onun da birden çok raporu var, vergi müfettişlerinin raporu var. Diğer tahliyeler de zaten raporlar doğrultusunda gelmişti. Şimdi de dosyadaki mevcut verilerle sayın hakimlik tahliye kararı verdi. Şu an bunu tartışmak çok anlamsız olur" diye konuştu.