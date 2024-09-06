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        Eşini cezaevinden almaya gelen Dilan Polat: Karar sürpriz oldu (3)

        ENGİNPOLAT CEZAEVİNDEN ÇIKTIKara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Engin Polat'ın tahliye edilmesinin ardından Dilan Polat, eşini bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan almaya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 18:41 Güncelleme: 06.09.2024 - 18:45
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        Eşini cezaevinden almaya gelen Dilan Polat: Karar sürpriz oldu (3)
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        ENGİNPOLAT CEZAEVİNDEN ÇIKTI

        Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Engin Polat'ın tahliye edilmesinin ardından Dilan Polat, eşini bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan almaya geldi. Polat ve yanındakilerin cezaevi önünde bekleyişlerinin sürdüğü sırada, başsavcılığın Engin Polat'ın tahliyesine itiraz ettiği haberi geldi. Mahkemenin talebi reddetmesinin ardından Engin Polat, saat 18.00 sıralarında cezaevinden babası Sezgin Polat ile birlikte çıktı. Cezaevi aracıyla çıkarılan Engin Polat'ı araçtan inişinde eşi Dilan Polat sarılarak karşıladı. Engin Polat, "Çok mutluyum, ailemize kavuştuk. Daha fazla bir şey söylemek doğru olmaz" dedi.

        Engin Polat, daha sonra kendisinin kullandığı ve içinde eşi Dilan Polat ile çocuklarının bulunduğu otomobille cezaevi önünden ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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