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        Evine iklimlendirme sistemi kurup kenvevir yetiştiren şüpheli yakalandı

        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 11:50 Güncelleme: 10.09.2024 - 11:55
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        Evine iklimlendirme sistemi kurup kenvevir yetiştiren şüpheli yakalandı
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        TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde evine kurduğu iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştiren A.S.Ü. (36), yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada A.S.Ü.'nün Muhittin Mahallesi'ndeki evine iklimlendirme sistemi kurup, kenevir yetiştirerek ürettiği uyuşturucalır sattığı belirlendi. Jandarmanın evde yaptığı aramada, 21 kök iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilmiş kenevir, 90 gram kubar esrar, 3 gram kenevir bitki tohumu, hassas terazi, 2 kenevir öğütme aparatı, 7 LED aydınlatma ışığı, 8 vantilatör, 3 iklimlendirme çadırı, 2 filtreli havalandırma fanı, 4 prizli zaman rölesi, 4 çoğaltıcı priz, 4 havalandırma borusu, 20 metre elektrik kablosu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 bin 800 TL, 560 avro, 40 sterlin ve 22 dolar ele geçirildi. Şüpheli A.S.Ü. gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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