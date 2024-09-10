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        Şiddete uğradığı iddia edilen Sıla bebek beyin kanaması geçirdi; anne ile 1 kişi gözaltında

        TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü Sıla Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 18:00 Güncelleme: 10.09.2024 - 18:05
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        Şiddete uğradığı iddia edilen Sıla bebek beyin kanaması geçirdi; anne ile 1 kişi gözaltında
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        TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü Sıla Y.’nin (2) beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edildi. Sıla Y. ameliyat edilirken, kızının televizyon ünitesinden düştüğünü iddia ettiği annesi B.Y. ile 1 kişi gözaltına alındı. Sıla Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

        Malkara’da yaşayan anne B.Y., kızı Sıla Y’yi 2 Ağustos günü Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Vücudundan morluklar olan Sıla Y.'nin annesi B.Y., doktorlara çocuğu, bıraktıkları komşunun düşürdüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan Sıla Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Aile, geçen pazar akşamı Sıla Y.’yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın halde olan Sıla Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morluklar görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen Sıla Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve acil ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan Sıla Y.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hastane ayrıca Sıla Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

        Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşularının bilgisine başvurdu. Anne B.Y., kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Yapılan incelemenin ardından ailenin diğer 5 yaşındaki kızı koruma altına alındı. Müdürlük ayrıca anne ve üvey baba hakkında suç duyurusunda bulundu.

        Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı, gizlilik kararı aldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de soruşturma kapsamında anne B.Y ile bir kişiyi daha gözaltına aldı. Anne B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından polis kıyafeti giydirilerek adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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