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        Şiddete uğradığı iddia edilen Sıla bebek beyin kanaması geçirdi; anne ile 1 kişi gözaltında (2)

        ANNETUTUKLANDITekirdağ'ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü Sıla Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 23:27 Güncelleme: 10.09.2024 - 23:30
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        Şiddete uğradığı iddia edilen Sıla bebek beyin kanaması geçirdi; anne ile 1 kişi gözaltında (2)
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        ANNETUTUKLANDI

        Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde ailesinin hastaneye götürdüğü Sıla Y.’nin beyin kanaması geçirdiği ve vücudunda morluklar olduğu tespit edildi. Sıla Y. ameliyat edilirken, kızının televizyon ünitesinden düştüğünü iddia ettiği annesi Bakiye Yeniçeri, polisteki işlemlerinin ardından ilçede adliyeye sevk edildi. Anne Yeniçeri, çıkarıldığı mahkemede, ‘Çocuğu ihmal’ suçundan tutuklandı. Anne Yeniçeri’nin getirildiği sırada adliye binası önünde toplanan kalabalık ise tepki gösterdi. Kalabalığı önlem alan polis ekipleri sakinleştirdi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da ilçeye gelerek gelişmeleri takip etti.

        Bu arada soruşturma kapsamında savcılığın ailenin komşusu olan yaşı 18’den küçük çocuğunun ifadesine başvurduğu öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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