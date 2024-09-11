Şiddete uğradığı iddia edilen bebek beyin kanaması geçirdi; 3 tutuklama

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde televizyon ünitesinden düştüğü iddiasıyla götürüldüğü hastanede vücudunda morluklar olduğu ve beyin kanaması geçirdiği belirlenip ameliyat edilen S.Y. (2) bebeğin hayati tehlikesi devam ediyor. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında anne Bakiye Yeniçeri’nin ardından iki ayrı komşunun 13 ve 14 yaşlarındaki 2 çocuğu da tutuklandı.

Malkara'da yaşayan Bakiye Yeniçeri, kızı S.Y.'yi 2 Ağustos günü Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Vücudundan morluklar olan S. Y.'nin annesi Yeniçeri, doktorlara çocuğu, bıraktıkları komşunun düşürdüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Aile, geçen pazar akşamı S.Y.'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın halde olan S.Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morluklar görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen S.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve acil ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan S.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hastane ayrıca S.Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.