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        Gemiden düşüp kaybolduğu sanılan Hintli personel aranıyor

        MARMARA Denizi'nin Tekirdağ'a bağlı Şarköy ilçesi açıklarında, Liberya bandıralı gemiden düşüp kaybolduğu düşünülen Hindistan uyruklu personel Ganesh Govind'i (22) arama çalışmaları ikinci günde de sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 13:32 Güncelleme: 13.09.2024 - 13:35
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        Gemiden düşüp kaybolduğu sanılan Hintli personel aranıyor
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        MARMARA Denizi'nin Tekirdağ'a bağlı Şarköy ilçesi açıklarında, Liberya bandıralı gemiden düşüp kaybolduğu düşünülen Hindistan uyruklu personel Ganesh Govind'i (22) arama çalışmaları ikinci günde de sürüyor. Çalışmalara Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bot ve 11 personel eşlik ediyor.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Şarköy açıklarında meydana geldi. Bölgede 6 numaralı demirleme sahasında bulunan Liberya bayraklı gemi Rui Fu Sheng'in kaptanı, Tekirdağ Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bölge Liman Başkanlığı'na gemide görevli personel Ganesh Govind'in kaybolduğu ihbarında bulundu. Ekipler, kaptanın ifadesine başvurdu. Gemi kaptanı, en son saat 10.40'ta gördüğü Govind'in saat 19.15 sıralarında gemide olmadığını fark ettiklerini anlattı. Ekipler, gemiden düştüğü şüphesi üzerinde durulan Govind'i arama çalışması başlattı. Çalışmalarda 2'si sahil güvenlik, 1'i Kıyı Emniyet'e ait olmak üzere 3 botla gün boyu devam etti. Gece saatlerinde ara verilen arama çalışmaları bugün yeniden başlatıldı. Geniş alanda devam eden aramaların 2 sahil güvenlik botu ve 11 personelle sürdüğü öğrenildi.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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