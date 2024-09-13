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        Ayşenur Ezgi için Tekirdağ'da gıyabi cenaze namazı kılındı

        İSRAİL askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da silahla vurulan Ayşenur Ezgi Eygi için Tekirdağ'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:57 Güncelleme: 13.09.2024 - 17:00
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        Ayşenur Ezgi için Tekirdağ'da gıyabi cenaze namazı kılındı
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        İSRAİL askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da silahla vurulan Ayşenur Ezgi Eygi için Tekirdağ'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Filistin'e destek için işgal altındaki Batı Şeria'ya giden Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de barışçıl gösteri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Tekirdağ'da sivil toplum örgütleri, Eygi için Süleymanpaşa ilçesindeki Orta Cami'de cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kıldı. Namaz öncesi açıklama yapan İHH Tekirdağ temsilcisi Süleyman Çalışkan, “Bugün burada İsrail terörüne maruz kalan Aydın Didim nüfusuna kayıtlı, Amerikan vatandaşı, aktivist kardeşimiz Ayşenur Ezgi'nin gıyabi cenaze namazını kılmak üzere bulunuyoruz. Dünya ikiye bölünmüştür, birisi siyonist terörle beraber dünyayı kana bulayan, diğerleri siyonist terörüne sessiz kalanlardır. Ama zulmün karşısında, siyonist terörü karşısında, sadece bu bir soykırımdır, bu bir insanlık suçudur, bunu durdurun diyerek sesini yükselttiğinde, İsrail terörüne maruz kalıp ölenler ve şehit olanlar olarak üçüncü bir grup ortaya çıkmıştır. Koca koca devletler, kınamalarla, İsrail'in zulmünün durdurulması gerektiğini ifade ederek bir yılı geçirmesine rağmen dünyadaki vicdanlı insanlar her yerde seslerini yükseltmektedirler" dedi.

        Namazın ardından dua edildi.

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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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