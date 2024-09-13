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        Kaldırımda yürürken üzerlerinde beton parçası düşen anne- kız yaralandı

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, kaldırımda yürürken binanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan kopan beton parçalarının üzerlerine düştüğü A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 20:56 Güncelleme: 13.09.2024 - 21:00
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        Kaldırımda yürürken üzerlerinde beton parçası düşen anne- kız yaralandı
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        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, kaldırımda yürürken binanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan kopan beton parçalarının üzerlerine düştüğü A.D. (35) ile kızı H.D. (6), yaralandı.

        Olay, saat 17.45 sıralarında Çerkezköy'ün Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. A.D. ile kızı H.D., kaldırımda yürürken 5 katlı apartmanın en üst katın balkonundan kopan beton parçaları üzerlerine düştü. Parçaların başına isabet ettiği anne A.D. ile bacağına isabet ettiği kızı H.D., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ile kızı sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Polis ve zabıta ekipleri olay yerinde ve beton parçalarının koptuğu dairede incelemede bulundu. Kaldırım, şerit çekilerek geçişlere kapatıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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