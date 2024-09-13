Kaldırımda yürürken üzerlerinde beton parçası düşen anne- kız yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, kaldırımda yürürken binanın 5'inci katındaki dairenin balkonundan kopan beton parçalarının üzerlerine düştüğü A.D. (35) ile kızı H.D. (6), yaralandı.

Olay, saat 17.45 sıralarında Çerkezköy'ün Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. A.D. ile kızı H.D., kaldırımda yürürken 5 katlı apartmanın en üst katın balkonundan kopan beton parçaları üzerlerine düştü. Parçaların başına isabet ettiği anne A.D. ile bacağına isabet ettiği kızı H.D., yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ile kızı sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.