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        Tekirdağ'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı

        JAPONYA'da 16 Eylül 1890'da kayalıklara çarparak batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 527 mürettebat, Tekirdağ'da törenle anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 12:53 Güncelleme: 16.09.2024 - 12:55
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        Tekirdağ'da Ertuğrul Fırkateyni şehitleri anıldı
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        JAPONYA'da 16 Eylül 1890'da kayalıklara çarparak batan Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit olan 527 mürettebat, Tekirdağ'da törenle anıldı.

        Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni'nin komutanı Yarbay Ali Bey'in memleketi Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki Ertuğrul Fırkateyni Anıtı önünde şehitler için tören düzenlendi. Tekirdağ Valiliği tarafından organize edilen törende Süleymanpaşa ilçesi Dedecik Mahallesi'nde doğan Yarbay Ali Bey ve diğer şehitler anıldı. Törene Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, CHP Tekirdağ milletvekilleri Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun, Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, MHP İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin ve protokol üyeleri katıldı. Programda konuşan Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Cem Düzen, "Ertuğrul Fırkateyni, Japonya'da 3 ay kaldıktan sonra 15 Eylül 1890 tarihinde Japonya'nın Yokohama şehrinden İstanbul'a hareket etti. Gemi hareket ettiği gece büyük bir kasırgaya tutuldu. Kasırga gemiye zarar verdi ve Ertuğrul Fırkateyni su almaya başladı, 16 Eylül 1890 tarihinde, Oşima Adası civarında Kaşinozaki burnunda kayalara sürüklendi ve kayalıklara çarparak ikiye bölünerek battı. Kazada gemi kumandanı Mirliva Osman Paşa, Tekirdağlı hemşehrilerimiz Ertuğrul Fırkateyni kaptanları, Yarbay Ali, Yarbay Cemil ve Binbaşı Ömer Bey dahil olmak üzere 527 kişi şehit olmuş, 69 kişi kurtulmuştu. Kurtulanlara ilk yardımı Kaşinozaki Feneri görevlileri ve Oşhima köylüleri yaptı. Şehit olanların naaşları Kaşinozaki Feneri yakınlarında bir tepeye defnedilerek ilk Ertuğrul Şehitliği inşa edildi" dedi.

        Anma programı şehitlerin ruhuna okunan duaların ardından lokma dağıtımı yapılmasıyla son buldu. Daha sonra protokol üyeleri, Rumeli İskelesi'nden şehitler anısına denize çelenk bıraktı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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