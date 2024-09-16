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        Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebekle ilgili 2 tutukluya evde tatbikat yaptırıldı

        TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 13:24 Güncelleme: 16.09.2024 - 13:30
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        Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebekle ilgili 2 tutukluya evde tatbikat yaptırıldı
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        TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki S.Y.’nin götürüldüğü hastanede vücudunda morluklar oluştuğu ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilip, sonrasında cinsel istismara uğradığının ortaya çıktığı olaya ilişkin soruşturmada tutuklanan 5 şüpheliden G.A. (14) ve K.A.’ya (13) evde tatbikat yaptırıldı. Bu sırada polis mahallede sıkı güvenlik önlemi aldı.

        Malkara'da yaşayan Bakiye Yeniçeri, kızı S.Y.'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anne Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı S.Y.'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki S.Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen S.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca S.Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

        ABLASI KORUMA ALTINDA

        Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşuların bilgisine başvurdu. Bakiye Yeniçeri, kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Müdürlük, anne ve üvey baba Sanlı Ö. hakkında suç duyurusunda bulunurken, ailenin 5 yaşındaki diğer kızları koruma altına alındı.

        5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Yeniçeri'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında Bakiye Yeniçeri, dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşusu Kani A., ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. ve K.A. tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, S.Y.'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporları ile kesinleştiğini açıkladı.

        EVDE TATBİKAT YAPTIRILDI

        Olayla ilgili tutuklanan komşu çocukları G.A. ve K.A.'ya bugün Camiatik Mahallesi'ndeki evlerinde tatbikat yaptırıldı. Bulundukları cezaevinden alınan G.A. ile K.A., sıkı güvenlik önlemleri altında eve getirildi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tatbikat süresince geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın meydana geldiği evin bulunduğu sokaklar yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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