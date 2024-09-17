Eve iklimlendirme sistemi kurup skunk yetiştiren 2 kardeş yakalandı

A.S. ve kardeşi E.S. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaraerelisi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde A.S. ile kardeşi E.S.'nin evine iklimlendirme sistemi kurup skunk yetiştirdiğini belirledi. Eve operasyon düzenleyen jandarma yaptığı aramada, 71 kök iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilmiş skunk bitkisi, 3 kilo 151 gram skunk, 51 gram skunk tohumu, 25 gram plaka skunk, 4 gram toz skunk, hassas terazi, 16 balast, 30 projektör, 2 vantilatör, 2 iklimlendirme çadırı, 44 filtreli havalandırma fanı, 4 prizli zaman rölesi, 10 çoğaltıcı priz, 6 havalandırma borusu, 40 metre elektrik kablosu, 2 nemlendirme cihazı ve 2 klima ele geçirdi.

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