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        Eve iklimlendirme sistemi kurup skunk yetiştiren 2 kardeş yakalandı

        TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde evine iklimlendirme sistemi kurup skunk yetiştiren A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 12:00 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:05
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        Eve iklimlendirme sistemi kurup skunk yetiştiren 2 kardeş yakalandı
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        TEKİRDAĞ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde evine iklimlendirme sistemi kurup skunk yetiştiren A.S. ve kardeşi E.S., yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Marmaraerelisi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniçiftlik Mahallesi'nde A.S. ile kardeşi E.S.'nin evine iklimlendirme sistemi kurup skunk yetiştirdiğini belirledi. Eve operasyon düzenleyen jandarma yaptığı aramada, 71 kök iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilmiş skunk bitkisi, 3 kilo 151 gram skunk, 51 gram skunk tohumu, 25 gram plaka skunk, 4 gram toz skunk, hassas terazi, 16 balast, 30 projektör, 2 vantilatör, 2 iklimlendirme çadırı, 44 filtreli havalandırma fanı, 4 prizli zaman rölesi, 10 çoğaltıcı priz, 6 havalandırma borusu, 40 metre elektrik kablosu, 2 nemlendirme cihazı ve 2 klima ele geçirdi.

        A.S. ve kardeşi E.S. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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