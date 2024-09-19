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        Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin annesi, kadın sığınma evinden kendi isteğiyle ayrılmış

        TEKİRDAĞ'da gördüğü şiddet nedeniyle beyin kanaması geçirdiği ve cinsel istismara uğradığı belirlenen S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 11:47 Güncelleme: 19.09.2024 - 11:50
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        Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan bebeğin annesi, kadın sığınma evinden kendi isteğiyle ayrılmış
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        TEKİRDAĞ'da gördüğü şiddet nedeniyle beyin kanaması geçirdiği ve cinsel istismara uğradığı belirlenen S.Y. (2) adlı kız bebeğin tutuklanan annesi Bakiye Y.'nin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden maddi ve manevi destek aldığı ve kadın sığınma evinden de kendi isteğiyle ayrıldığı ortaya çıktı.

        Malkara ilçesinde yaşayan Bakiye Y., kızı S.Y.'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bakiye Y., vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra annesine teslim edilip evine gönderildi. 8 Eylül akşamı S.Y. yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Baygın haldeki S.Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen S.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca S.Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

        ABLASI KORUMA ALTINDA

        Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşuların bilgisine başvurdu. Bakiye Y., kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Müdürlük, anne ve üvey baba Sanlı Ö. hakkında suç duyurusunda bulunurken, ailenin 5 yaşındaki diğer kızları koruma altına alındı.

        5 TUTUKLAMA

        Gizlilik kararı alınan soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bakiye Y.'nin de aralarında olduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturmada Bakiye Y., dini nikahla birlikte yaşadığı Sanlı Ö., komşusu Kani A. ile bebeğin bırakıldığı komşunun çocukları G.A. ve K.A. tutuklandı. Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, 11 Eylül'de yaptığı açıklamada, S.Y.'nin cinsel istismara uğradığının adli tıp raporlarıyla kesinleştiğini açıkladı.

        'ÇOCUĞUN VÜCUDUNDA MORLUKLAR VARDI'

        Öte yandan uyuşturucu kullanmaktan ve polise tehditten suç kaydı olduğu belirlenen anne Bakiye Y. ifadesinde, "İş olduğunda çocuğumu Kani A.'nın evine bırakıyordum. İlk olayda bana çocuğumun düştüğünü söylediler. Eve gelip, çocuğuma baktığımda vücudunda morluklar vardı. Hastaneye götürdüm, çocuğun düştüğünü söyledim, daha sonra tedavisini yapıp eve gönderdiler. En son yaşanan olayda komşuma gidip, çocuğuma baktığımda yine morlukların olduğunu gördüm. Baygındı, ben de 112'yi çağırdım. Sonrasında Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdük. Oradan şehir hastanesine sevk ettiler" dedi.

        2 YIL DESTEK VERİLDİ

        Yaklaşık 2,5 ay önce cezaevinden çıkan Bakiye Y.'nin Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün birçok biriminden 2019 ile 2020 yılları arasında destek aldığı ortaya çıktı. Yakınları, Bakiye Y'ye müdürlük tarafından nakdi para yardımı yapıldığını, olayın ardından koruma altına alınan 5 yaşındaki kızı A.Y.’ye de olay öncesinde ayrı destek verildiği belirtildi. Bakiye Y.'nin birlikte yaşadığı ve S.Y.'nin biyolojik babası olduğu iddia edilen B.K.'den şiddet görmesi üzerine, başvurduğu mahkemenin önce tedbir, ardından da uzaklaştırma kararı aldırdığı ve bunun üzerine müdürlük tarafından kadın sığınma evine yerleştirildiği kaydedildi. Bakiye Y.'nin çok kısa bir süre bu evde koruma altında kaldığı, çocuğu için de ekonomik destek aldığı ve kendi isteğiyle evden ayrılarak, Malkara ilçesine gittiği belirtildi.

        DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

        Diğer yandan soruşturma kapsamında S.Y.'nin vücudunda 3 ve 10 günlük oldukları tespit edilen çok sayıda diş izi tespit edildi. S.Y.'nin vücudundaki diş izlerinin kime ya da kimlere ait olduğunun belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda başlatılan inceleme sürüyor. Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren S.Y.'nin durumu ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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