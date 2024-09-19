Elektrik direğindeki kumru yuvası nedeniyle çalışma ertelendi

TEKİRDAĞ'da elektrik şebekesinin yer altına alınma çalışması sırasında bir direkte kumru yuvasının bulunması üzerine çalışmalar ertelendi.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekipleri, elektrik şebekesini yer altına alma çalışmaları sırasında bir direkte kumru yuvası tespit etti. Yuvada yavruların olduğunu gören ekipler çalışmayı erteledi. TREDAŞ Tekirdağ İl Müdürü Ümit Günay, kuşlar büyüyene kadar çalışmaları erteleme kararı aldıklarını belirterek, "Arkadaşlarımız burada bir direkte montaj çalışmaları sırasında bir kumru yuvası tespit ediyorlar. Biz de bu yuvada bulunan kumru ve yavrularının zarar görmemesi için çalışmaları erteledik. Kuşlar büyüyüp yuvadan uçana kadar herhangi bir işlem yapılmayacak ve ekiplerimiz periyodik olarak kontrollerini sürdürecek" dedi.