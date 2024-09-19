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        Kıbrıs Gazisi Çavuşoğlu, Gaziler Günü'nde vefat etti

        TEKİRDAĞ'da, Gaziler Günü'nde vefat eden Kıbrıs Gazisi Şemsettin Çavuşoğlu (70), törenle toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 18:37 Güncelleme: 19.09.2024 - 18:40
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        Kıbrıs Gazisi Çavuşoğlu, Gaziler Günü'nde vefat etti
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        TEKİRDAĞ'da, Gaziler Günü'nde vefat eden Kıbrıs Gazisi Şemsettin Çavuşoğlu (70), törenle toprağa verildi.

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Şemsettin Çavuoğlu, hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde gece yarısı hayatını kaybetti. Çavuşoğlu için Eski Cam Mahallesi'ndeki Orta Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Erdal Şenol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, gazinin ailesi, yakınları ve askeri personel katıldı.

        Çavuşoğlu, namazın ardından askeri törenle Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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