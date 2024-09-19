Kıbrıs Gazisi Çavuşoğlu, Gaziler Günü'nde vefat etti

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Şemsettin Çavuoğlu, hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde gece yarısı hayatını kaybetti. Çavuşoğlu için Eski Cam Mahallesi'ndeki Orta Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Namaza Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Erdal Şenol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir, gazinin ailesi, yakınları ve askeri personel katıldı.

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