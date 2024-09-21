Bakımevinde tanışan engelli çiftin mutlu günü

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde özel bir bakımevinde tanışan bedensel engelli Seher Uzbiçen (57) ile Ahmet Tatar (60), yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi.

Çerkezköy’deki özel bir bakımevinde 1 yıldır kalan bedensel engelli Seher Uzbiçen ile konuşma ve bedensel engelli Ahmet Tatar, dünya evine girdi. Çiftin nikahı Çerkezköy Kültür Merkezi'nde kıyıldı. Nikahın ardından kaldıkları bakımevinde düğün yapan çiftin bu mutlu gününe, kurum personeli ve bakımevinde kalan diğer misafirler de katıldı. Seher Uzbiçen ve Ahmet Tatar, bakımevinde hazırlanan aile odasında kalacak.