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        Bakımevinde tanışan engelli çiftin mutlu günü

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde özel bir bakımevinde tanışan bedensel engelli Seher Uzbiçen (57) ile Ahmet Tatar (60), yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 13:54 Güncelleme: 21.09.2024 - 14:00
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        Bakımevinde tanışan engelli çiftin mutlu günü
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        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde özel bir bakımevinde tanışan bedensel engelli Seher Uzbiçen (57) ile Ahmet Tatar (60), yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi.

        Çerkezköy’deki özel bir bakımevinde 1 yıldır kalan bedensel engelli Seher Uzbiçen ile konuşma ve bedensel engelli Ahmet Tatar, dünya evine girdi. Çiftin nikahı Çerkezköy Kültür Merkezi'nde kıyıldı. Nikahın ardından kaldıkları bakımevinde düğün yapan çiftin bu mutlu gününe, kurum personeli ve bakımevinde kalan diğer misafirler de katıldı. Seher Uzbiçen ve Ahmet Tatar, bakımevinde hazırlanan aile odasında kalacak.

        Çok mutlu olduğunu dile getiren Seher Uzbiçen, "Hayata ne kadar geç kaldığımı anladım ve güzel bir evlilik yaptım. Mutluyum, huzurluyum. Bu kadar mutlu olacağım aklıma gelmemişti. Yeniden bir hayat, yeniden bir sevgi, yeniden bir mutluluk yaşıyorum. Yeniden bir yudum sevgi diyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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