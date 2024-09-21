Apartmandan ayakkabı hırsızlığı kamerada

Olay, Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi Ihlamur Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki apartmanlara giren şüpheli, çaldığı ayakkabıları yanında getirdiği poşete koydu. Bir apartmandan ayakkabı çaldığı sırada güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin, ayakkabıları tek tek incelediği görüldü. Dairelerin kapılarının önünde duran ayakkabıları seçerek çalan şüpheli, daha sonra binadan ayrıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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