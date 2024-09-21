Mantar toplamaya gittikleri ormanda kaybolan çifti, jandarma buldu

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde mantar toplamak için gittikleri ormanda kaybolan Selami Esen (37) ile eşi Behiye Esen'i (34) jandarma ekipleri, 2 saat süren arama çalışmasıyla buldu.

Kapaklı ilçesinde yaşayan Behiye-Selami Esen çifti, sabah saatlerinde mantar toplamak için Pınarça Mahallesi İkiz Göller mevkisindeki ormana girdi. Mantar bulmak için ormanın içlerine ilerleyen Esen çifti, bir süre sonra yollarını kaybetti. Yağmurlu havada geri dönüş yolunu bulamayan ve kaybolduklarını anlayan Esen çifti, saat 12.00 sıralarında cep telefonu ile 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla ormana İlçe Jandarma Komutanlığı ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 saat süren arama çalışmalarında Esen çifti, bulundu. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen çift, ilçe merkezine getirildi. Esen çifti, kendilerini bulan ekiplere teşekkür etti.