Çerkezköy'de bir kumaş fabrikasının deposunda yangın (2)

9SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kumaş fabrikasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sararken itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için yoğun çaba sarf etti. Çevrede bulunan fabrikalarda çalışan işçiler de önlem amacıyla bölgeden tahliye edildi. Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 9 saat sonra kontrol altına alındı.