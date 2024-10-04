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        Çerkezköy'de bir kumaş fabrikasının deposunda yangın (2)

        9SAATTE KONTROL ALTINA ALINDITekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kumaş fabrikasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 05:47 Güncelleme: 04.10.2024 - 11:40
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        Çerkezköy'de bir kumaş fabrikasının deposunda yangın (2)
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        9SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kumaş fabrikasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Alevler kısa sürede fabrikanın büyük bölümünü sararken itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için yoğun çaba sarf etti. Çevrede bulunan fabrikalarda çalışan işçiler de önlem amacıyla bölgeden tahliye edildi. Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler de bölgeye gelerek çalışmaları takip etti. Yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 9 saat sonra kontrol altına alındı.

        2 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ BİR İTFAİYE ERİ DE YÜKSEKTEN DÜŞEREK YARALANDI

        Büyük bir facianın eşiğinden dönülen yangında dumandan etkilenen 2 işçi hastaneye kaldırıldı. Söndürme çalışmaları sırasında ise 1 itfaiye eri yüksekten düşme sonucu yaralandı. Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürürken fabrika yangını dron ile havadan görüntülendi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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