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        Tekirdağ'da parktaki çocuk oyun grupları yakılarak, kullanılamaz hale geldi

        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Kavakdere Kent Parkında geçen yıl yapılan çocuk oyun grubu, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 23:50 Güncelleme: 24.10.2024 - 23:55
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        Tekirdağ'da parktaki çocuk oyun grupları yakılarak, kullanılamaz hale geldi
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        TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Kavakdere Kent Parkında geçen yıl yapılan çocuk oyun grubu, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı. Oyun grupları kullanılamaz hale gelirken, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer sorumluların bulunması için hukuki süreç başlatıldığını açıkladı.

        İlçede Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Kavakdere Kent Parkında bulunan oyun grupları akşam saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce ateşe verildi. Alevlerin yükselmesi üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Parktaki yangında oyun grupları kullanılmaz hale gelirken, Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yangını çıkaran şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

        'TOPLUMSAL HUZURA YÖNELİK SALDIRIDIR'

        Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, kundaklama olayına ilişkin sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sorumluların bulunması için çalışma başlatıldığını aktaran Yüceer, "Çerkezköy Kavakdere Parkındaki oyun gurubunun kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılması hepimizi derinden üzdü. Bu tür eylemler, yalnızda bir kundaklama değil, çocuklarımızın hayallerine ve toplumsal huzurumuza yönelik saldırıdır. Parklar, çocuklarımızın güvenle oynadığı, dostluklar kurduğu ve güzel anılar biriktirdiği alanlardır. Bu değerleri korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak bu çirkin saldırıyı kınıyoruz. Parkımız en kısa sürede onarılacak ve yeniden halkımızın hizmetine sunulacaktır. Sorumluların bulunması için hukuki süreç başlatılmış olup, tüm vatandaşlarımızı parklarımızı koruma noktasında duyarlı olmaya davet ediyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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