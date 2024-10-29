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        Tekirdağ'da 12 milyon TL değerinde sahte temizlik malzemesi ele geçirildi

        TEKİRDAĞ'da 3 farklı depoya yapılan baskında, piyasa değeri 12 milyon TL olan sahte deterjan ve temizlik ürünü ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 14:53 Güncelleme: 29.10.2024 - 14:55
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        Tekirdağ'da 12 milyon TL değerinde sahte temizlik malzemesi ele geçirildi
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        TEKİRDAĞ'da 3 farklı depoya yapılan baskında, piyasa değeri 12 milyon TL olan sahte deterjan ve temizlik ürünü ele geçirildi.

        Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde üç farklı depoda sahte temizlik malzemesi üretildiği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, depolarda farklı markalar adı altında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan tonlarca sahte deterjan ve temizlik ürünü tespit etti. Operasyonlarda 500 kilogram toz deterjan, farklı ebatlarda ambalajlanmış toplamda 23 bin 175 litre sıvı bulaşık ve temizlik deterjanı, sahte üretim faaliyetleri için kullanılan 6 bin rulo etiket, 29 bin 786 boş bidon ve çeşitli ebatlarda poşetler ele geçirildi. Ayrıca depolarda ürünlerin paketlenmesi için kullanılan bir kodlama makinesi ve paketleme kapakları bulundu. Ele geçirilen malzemelerin toplam piyasa değerinin 12 milyon TL olduğu belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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