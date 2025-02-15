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        Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 7 gözaltı

        TEKİRDAĞ'dajandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 14:08 Güncelleme: 15.02.2025 - 14:15
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        Tekirdağ'da yasa dışı bahis operasyonunda 7 gözaltı
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        TEKİRDAĞ’dajandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, sosyal medya platformu üzerinden yasa dışı bahis oynandığı ve tanıtımının yapıldığını belirlendi. Jandarma, kimliklerini belirlediği şüphelilere yönelik 4 ilçede düzenlediği eş zamanlı operasyonda 7 kişiyi yakaladı.

        Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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