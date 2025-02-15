Otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı; kaza kamerada

TEKİRDAĞ'ınÇorlu ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kazımıye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. U.G.'nin kullandığı 59 AJZ 741 plakalı motosiklet ile cadde üzerinden Bahçelievler mevkisine dönüş yapmak isteyen E.N. yönetimindeki 34 TA 7904 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletteki T.G., otomobilin üzerinden savrulup yere düştü, sürücü U.G. de otomobile çarparak yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma başlatılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.