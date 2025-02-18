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        Tekirdağ'da poyraz etkili oldu; balıkçılar denize açılamadı

        MARMARADenizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 13:48 Güncelleme: 18.02.2025 - 13:55
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        Tekirdağ'da poyraz etkili oldu; balıkçılar denize açılamadı
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        MARMARADenizi'nde etkili olan poyraz nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'fırtına' uyarısının ardından, Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında poyraz etkili oldu. Hızı saatte yer yer 60 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan gemiler, Tekirdağ açıklarında demirledi. Dalgaların etkili şekilde kıyıya vurduğu Tekirdağ'da, balıkçılar da denize açılamadı. Balıkçılar, teknelerini Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi balıkçı barınağına bağladı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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